O Internacional recebe o Ypiranga neste sábado, 21, às 18h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio. O confronto é válido pela partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho e define um dos finalistas da competição estadual.

Vantagem colorada no Beira-Rio

Jogando em seus domínios, o Colorado entra em campo com uma situação extremamente confortável. Graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida, disputado em Erechim, a equipe comandada pelo técnico Paulo Pezzolano pode perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, garante a classificação para a grande final.

Com a semana livre para treinamentos, o time da capital pôde ajustar detalhes táticos e recuperar fisicamente o elenco. Diante da larga vantagem e do apoio massivo da torcida no Beira-Rio, a expectativa é que o Inter controle o ritmo da partida, podendo até mesmo rodar o elenco para preservar atletas visando a sequência da temporada.

A difícil missão do Canarinho

Do outro lado, o time de Erechim chega a Porto Alegre com uma tarefa hercúlea. Para avançar de forma direta, o Ypiranga precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença. Um triunfo por três gols de vantagem levaria a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.

Apesar do cenário adverso, o técnico Raul Cabral deve escalar força máxima. O clube, que eliminou o Caxias nas quartas de final, aposta na organização tática e no espírito de luta para tentar surpreender o gigante da capital e buscar um resultado histórico.

Onde assistir

Os torcedores poderão acompanhar a decisão ao vivo através da TV fechada e do streaming. A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere (pay-per-view) para todo o Brasil.