O Cruzeiro apresentou na tarde desta terça-feira, 13, o meio-campista Gerson como seu principal reforço para a temporada 2026. O jogador que estava no Zenit, da Rússia, e chega com o status de maior transferência da história do futebol brasileiro e sul-americano, se emocionou ao defender o pai e representante, Marcos Antônio da Silva, conhecido como Marcão, alvo de críticas de torcedores e dirigentes do Flamengo, seu antigo clube.

“Se hoje eu estou aqui, foi primeiro por Deus, né? Pelo talento que ele me deu. Por todo dia ele me permitiu levantar. Meu pai foi meu primeiro treinador. Muitos de vocês não sabem, foi meu primeiro treinador. Começou me treinando aí na rua. A gente esteve junto quando a gente passava dificuldade, meu pai sempre acreditou em mim até mesmo quando eu não acreditava. A gente briga bastante mas fiquei emocionado de falar isso, porque muitas pessoas criticam falam muita coisa mas aí é fácil você falar até porque o mundo que a gente vive hoje. É muito fácil falar da vida do próximo”, iniciou dizendo.

“Criticam muito ele, falam muita coisa, mas quando tu tá num sofá dentro de casa, é muito fácil tu pegar o telefone e falar. É muito fácil eu pegar o telefone por trás de uma rede social e falar do Pedrinho aqui. Mas ninguém sabe o que a gente passou. Ele tava comigo quando a gente não tinha nada o que comer em casa. Não vai ser agora que eu vou abandonar ele”, completou.

Para tirar Gerson do Zenit, o Cruzeiro desembolsou valores recordes. A operação foi fechada em 27 milhões de euros fixos (cerca de R$ 168,7 milhões), podendo chegar a mais 3 milhões de euros em bônus por metas. O montante supera os 25,5 milhões de euros investidos pelo Palmeiras no atacante Vitor Roque em 2025.

Apesar do alto investimento, o jogador rechaçou o peso da cifra: “Peso, não. Por todo o esforço que fizeram, a única resposta que tenho que dar é em campo. Vocês já me conhecem, sabem que tenho vontade, força e determinação. Dentro de campo eu estou para dar a minha vida”, pontuou.

O meio-campista ainda admitiu que a mudança para o futebol russo o deixou mais distante da Copa do Mundo e acredita que a volta ao país pode ajudá-lo a recuperar espaço com o técnico Carlo Ancelotti. A última convocação antes da lista final para o Mundial acontecerá na Data Fifa de março – o Brasil encara a França, no dia 26, em Boston, e a Croácia, no dia 31, em Orlando.