Gabriel Barbosa, o Gabigol, está oficialmente de volta ao Santos. Conhecido por não economizar em elogios a si mesmo e demonstrar autoconfiança, o Menino da Vila, agora com 29 anos, foi apresentado com a camisa 9 nesta segunda-feira, 5, adotando tom de reverência ao falar sobre o principal astro do elenco: o meia-atacante Neymar.

Segundo Gabigol, ele quer ser o suporte necessário para que o camisa 10 chegue à Copa do Mundo de 2026 em sua melhor forma física – que atualmente se recupera de uma cirurgia para correção no menisco do joelho esquerdo.

” Todo mundo sabe que o Neymar é meu ídolo e também um amigo. Pude jogar com ele na Seleção. A gente sempre foi muito feliz dentro e fora de campo. O que a gente realmente quer, não só eu, como todos os jogadores, é ajudá-lo a estar 100%, porque a gente precisa dele na Copa. E também ajudar o Santos a estar no lugar certo, que é sempre brigando por título. Não tem como prometer títulos, mas o Santos tem que estar ali perto, no Brasileiro, na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Paulista”, disse.

“Citar uma pessoa assim é muito difícil. Tenho muito que agradecer ao Pedrinho (presidente do Cruzeiro) por ter entendido esse momento meu de estar perto da família, de estar em casa. Sobre o Neymar, fomos conversando durante as negociações, bastante com o pai dele também. Quando as coisas deram certo a gente ficou muito feliz. A gente ainda não se encontrou, mas espero encontrar logo pra gente poder ajudar ao Santos”, completou.

A terceira passagem de Gabigol pela Vila Belmiro foi concretizada em um empréstimo de um ano junto ao Cruzeiro. O retorno à casa tem como principal motivação tentar recuperar o protagonismo perdido depois de seis anos no Flamengo.