O Flamengo já deu início ao planejamento para a temporada de 2026 e, após um ano de conquistas expressivas, a diretoria foca agora em abrir espaço para novos reforços de peso. De acordo com informações da ESPN, o Rubro-Negro definiu que o volante Allan e o atacante Michael não permanecerão no clube.

A barca de saídas pode não parar por aí. Outros jogadores que terminaram o ano com pouca minutagem também estão sob avaliação como o lateral-esquerdo Matías Viña, que enfrentou problemas físicos graves em 2025, e o atacante Everton Cebolinha, com contrato até o fim de 2026.

Contratado em 2023 por indicação de Jorge Sampaoli,, Allan não conseguiu repetir no Rio de Janeiro o desempenho que o consagrou no Atlético Mineiro. Entre lesões e oscilações, o jogador perdeu espaço para jovens e a chegada de nomes de peso na posição como Jorginho e Saul.

Por ele, o Flamengo investiu cerca de 8,2 milhões de euros (R$ 43 milhões na época). A diretoria aentende que, aos 28 anos, Allan ainda possui mercado no Brasil e no exterior. A ideia é negociá-lo em definitivo para reaver parte do valor investido.

Clubes como o próprio Galo e o Palmeiras já foram ventilados como possíveis interessados em janelas anteriores, mas o Flamengo prioriza uma venda para o mercado internacional para não reforçar rivais diretos.

A segunda passagem de Michael pelo Ninho do Urubu também parece estar perto do fim. O jogador possui um dos salários mais altos do elenco – devido ao acordo feito após sua saída da Arábia Saudita – e o Flamengo vê com bons olhos uma transferência que alivie a folha de pagamento. O Catar e a Arábia Saudita surgem como possíveis destinos.

Além da dupla, Juninho foi negociado com o Pumas, do México, por 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 32,3 milhões).