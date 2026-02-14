Haja coração para o torcedor que compareceu ao Independência na noite deste sábado. Em uma partida que parecia caminhar para um empate sem gols ou uma vitória surpreendente dos visitantes, o América-MG protagonizou uma virada histórica nos minutos finais. Após sair atrás no placar aos 49 do segundo tempo, o Coelho contou com a frieza de Val Soares para converter dois pênaltis — um deles após revisão do VAR e repetição da cobrança — e vencer o North por 2 a 1. O resultado garantiu a classificação da equipe para as semifinais do Campeonato Mineiro.

Jogo morno e trave teimosa

Antes da loucura instaurada nos acréscimos, a partida foi marcada pelo equilíbrio e pela falta de pontaria. O América, buscando confirmar sua liderança, teve o controle da posse, mas esbarrou na defesa bem postada do North. O primeiro tempo viu chances claras serem desperdiçadas: Paulinho acertou a rede pelo lado de fora em cobrança de falta, e Rosseto, pelo lado do time de Montes Claros, assustou a meta de Gustavo.

A trave e os “quases” foram os protagonistas durante 90 minutos. O North, que precisava vencer para sonhar com a classificação, jogava de forma reativa, explorando os erros de saída de bola do Coelho. O jogo parecia destinado ao 0 a 0, com muitas faltas, cartões amarelos e pouca inspiração criativa de ambos os lados.

Emoção concentrada no fim

A história do jogo mudou drasticamente quando a placa de acréscimos subiu. Aos 49 minutos da etapa final, Yuri Merlin aproveitou um cruzamento de Foguinho e cabeceou no contrapé do goleiro Gustavo, abrindo o placar para o North. O gol parecia selar o destino da partida e a eliminação americana, mas o futebol reservava um roteiro caótico.

Dois minutos após o gol sofrido, o árbitro assinalou pênalti para o América após Bruno Bispo atingir Paulo Victor na área. Val Soares foi para a cobrança e parou na defesa do goleiro Yago. No entanto, a arbitragem flagrou invasão de área e mandou voltar a batida. Na segunda chance, aos 57 minutos, Val Soares não perdoou: mudou o canto e empatou o jogo.

A virada na marca da cal

O empate já era um alívio, mas o América queria mais. Aos 59 minutos, em novo lance dentro da área, Paulo Victor foi derrubado por Welisson. Nova penalidade máxima marcada. Com nervos de aço, Val Soares assumiu novamente a responsabilidade. Aos 61 minutos (16 de acréscimo), ele bateu no cantinho direito, sem chances para Yago, decretando a virada por 2 a 1.

Com o resultado heroico, o América-MG avança para as semifinais e, segundo a combinação de resultados da rodada, deve enfrentar o Cruzeiro na próxima fase. Ao North, resta o lamento de ter deixado a vitória e a classificação escaparem entre os dedos nos últimos segundos do campeonato.