Fim de jejum ou tetra: tudo sobre a final Corinthians e Palmeiras

A decisão do Campeonato Paulista de 2025 acontece nesta quinta-feira, 27, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Corinthians e Palmeiras se enfrentam pelo título estadual em um confronto que pode marcar o fim de um jejum alvinegro ou consolidar o Verdão como tetracampeão consecutivo pela primeira vez em sua história.

Publicidade

No jogo de ida, disputado no Allianz Parque, o Timão venceu por 1 a 0 com gol de Yuri Alberto, garantindo uma vantagem importante para o duelo de volta. Agora, a equipe de Ramón Díaz joga por um empate ou nova vitória para erguer a taça.

Já o Alviverde, comandado por Abel Ferreira, precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Se o Verdão ganhar por um gol, a decisão será nos pênaltis.

Publicidade

Tabu e revanches

O Corinthians busca seu primeiro título desde 2019, quando também venceu o Paulistão. Nos últimos seis anos, o clube acumulou frustrações e campanhas instáveis, e o título estadual pode representar um recomeço.

Esta Paulista ainda tem ingredientes especiais. Um deles é a chance de uma revanche corinthiana contra o Palmeiras. Em 2020, os alvinegros estavam a um passo do tetracampeonato estadual consecutivo, depois dos títulos de 2017, 2018 e 2019, mas viram o rival frustrar seus planos de igualar o Club Athletico Paulistano (único tetra, entre 1916 e 1919).

Após dois empates – 0 a 0 em Itaquera e 1 a 1 no Allianz Parque –, a decisão foi para os pênaltis, e o Verdão levou a melhor, interrompendo a sequência corintiana. Agora, o cenário se inverte, e o Corinthians quer impedir que o adversário alcance a marca de quatro títulos seguidos.

Publicidade

Outro condimento vem de um possível troco palmeirense por 2018. Naquela decisão, o Palmeiras venceu o jogo de ida na Neo Química Arena por 1 a 0, mas o Timão deu o troco no Allianz Parque com o mesmo placar, vencendo nos pênaltis.

A maior controvérsia do confronto, entretanto, aconteceu ainda no tempo normal: o árbitro Marcelo Aparecido de Souza marcou um pênalti de Ralf em Dudu, mas depois voltou atrás e anulou a infração. Sem VAR na época, o palestrino alegou interferência externa e tentou anular a partida.

A indignação alviverde foi resumida por uma declaração do então presidente Maurício Galiotte, que, irritado com o desfecho, disse que “o Palmeiras é muito maior que um ‘Paulistinha’”.

Dúvidas de Corinthians e Palmeiras

Do lado do Corinthians, a escalação ainda tem incertezas: Garro, que ficou fora da primeira partida, voltou a sentir dores no joelho e pode não jogar. Contudo, segundo o jornalista Luis Fabiani, da Rádio Bandeirantes, ele deve, sim, ser relacionado.

Caso seja vetado, Talles Magno ou Ángel Romero, que teve um susto em sua volta ao Brasil após jogo do Paraguai, podem entrar na equipe titular. André Carrillo e José Martínez, que assim como o paraguaio estavam defendendo suas seleções, retornaram ao Brasil e devem jogar, mesmo com o pouco de preparação.

No setor visitante do clássico, o Palmeiras chega com a data Fifa impactando mais na preparação. Seis jogadores do elenco foram convocados e voltaram nos últimos dias.

Richard Ríos foi o que mais atuou e ainda precisou lidar com o mesmo imprevisto que o corinthiano Romero: o voo fretado teve que ser alterado depois que a aeronave foi atingida por um raio.

Além disso, a equipe ainda tem desfalques importantes, como Gustavo Gómez, que, segundo o ge, dificilmente terá condições de atuar, e Marcos Rocha, lesionado. Desse modo, Mayke deve ser titular na lateral-direita, enquanto a zaga deve ser formada por Micael e Murilo.