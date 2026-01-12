Nesta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, o cenário do futebol estadual volta suas atenções para Governador Valadares. O Democrata-GV recebe o América-MG no Estádio José Mammoud Abbas, o popular Mamudão, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola mais cedo, às 15h00 (horário de Brasília), em um duelo que promete testar o preparo físico das equipes sob o calor característico da região.

Duelo de invictos e mudança de horário

O confronto coloca frente a frente duas equipes que estrearam com vitória e buscam manter os 100% de aproveitamento. A Pantera, mandante do jogo, vem de um triunfo importante fora de casa contra o Itabirito por 1 a 0. Já o Coelho teve uma estreia contundente no Independência, goleando o Athletic por 3 a 0 e demonstrando força ofensiva logo no início da temporada.

Um ponto de atenção para o torcedor é o horário da partida. O jogo foi antecipado para as 15h00 devido a obras no sistema de iluminação do estádio. A medida foi necessária para garantir a realização do evento com a presença de público, cumprindo as exigências da Federação Mineira de Futebol (FMF).

Como chegam as equipes

Sob o comando do técnico Wladimir Araújo, o Democrata-GV aposta no fator casa para somar pontos cruciais nesta fase de grupos. A equipe tenta encontrar o equilíbrio ideal entre defesa e ataque, explorando as dimensões do gramado do Mamudão para impor intensidade contra o adversário da capital.

Do outro lado, o América-MG, treinado por Alberto Valentim, chega com a responsabilidade de quem briga pelo título. Após a excelente atuação na estreia, o time busca consolidar o entrosamento e provar sua maturidade em jogos fora de Belo Horizonte, onde a pressão da torcida local e as condições do campo costumam ser adversidades extras.

Prováveis escalações e desfalques

Democrata-GV: O técnico Wladimir Araújo deve manter a base vitoriosa da estreia. A expectativa gira em torno da regularização de reforços como o zagueiro Dante e os volantes Diego Santander e Guilherme Batata. Caso estejam aptos, tornam-se opções imediatas.

Provável time: Thulio; Cabral, Halls, Léo Dourado e Marco Antônio; Luís Henrique, Dudu Pedrotti e Pedrinho; Richard Luca, Bismarck e Márcio Jonathan.

América-MG: Sem novos desfalques por lesão ou suspensão, a tendência é que Alberto Valentim repita a escalação que goleou na primeira rodada, mantendo a confiança no onze inicial.

Provável time: Gustavo; Léo Alaba, Ricardo Silva, Emerson e Artur; Felipe Amaral, Person e Yago Souza; Gabriel Barros, Thauan Willians e Paulo Victor.