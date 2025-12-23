O Cruzeiro está muito próximo de anunciar seu mais novo reforço para o sistema defensivo. A Raposa encaminhou nesta terça-feira, 23, a contratação do zagueiro Vitão, 25, titular absoluto do Internacional. O avanço nas negociações foi inicialmente dado pelo site ESPN. A transação gira em torno de 7 milhões de euros (R$ 46 milhões pela cotação atual) por 80% de seus direitos econômicos.

Diferente das primeiras sondagens, o modelo de negócio desenhado pelo Cruzeiro agradou à diretoria colorada por envolver não apenas compensação financeira, mas também outros jogadores.

Para convencer o Internacional a liberar o jogador — que vinha sendo avaliado em 10 milhões de euros para o mercado nacional —, o Cruzeiro incluiu a cessão definitiva do zagueiro João Marcelo e o empréstimo do jovem meia Japa. Essa composição foi vista com bons olhos pelo clube gaúcho, que buscava peças de reposição imediata para a próxima temporada.

A contratação de Vitão representa uma vitória importante do Cruzeiro no mercado da bola. O jogador era um desejo antigo do Flamengo, que chegou a oferecer 8,7 milhões de euros, tentando abater o valor de uma dívida referente à compra do volante Thiago Maia.

No entanto, o Internacional recusou a oferta rubro-negra um pagamento maior e a inclusão de jogadores que pudessem ser utilizados imediatamente.

No lado mineiro, Vitão foi uma indicação direta do técnico Tite. O treinador busca um parceiro de “hierarquia” para formar a dupla de zaga com Fabrício Bruno em 2026, visando as competições continentais. A visão da comissão técnica é que Vitão possui o vigor físico e a qualidade de saída de bola necessários para o estilo de jogo proposto.

Revelado pelo Palmeiras e com passagem marcante pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Vitão chegou ao Inter em 2022. No Colorado, acumulou quase 200 jogos, consolidando-se como um dos melhores defensores do Brasileirão nas últimas temporadas.