O domingo, 18, reserva um dos maiores clássicos do futebol brasileiro para agitar a terceira rodada do Campeonato Paulista de 2026. O Corinthians recebe o rival São Paulo na Neo Química Arena, em um duelo que promete testar os nervos e a preparação das equipes neste início de temporada. A bola rola às 16h (de Brasília) colocando em jogo muito mais do que três pontos, mas a moral para a sequência do estadual.

Timão busca estabilidade em casa

O time da casa chega para o confronto ocupando a 9ª colocação na tabela geral, somando três pontos até o momento. A campanha do Alvinegro, comandado pelo experiente técnico Dorival Júnior, reflete um início de ajustes: após estrear com uma vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, a equipe sofreu um revés pelo mesmo placar contra o Red Bull Bragantino na segunda rodada. Jogando diante de sua torcida, o Timão espera usar a força da Arena para encontrar o equilíbrio necessário e saltar para a parte de cima da tabela.

Tricolor pressionado pela primeira vitória

Do outro lado, a situação do visitante exige atenção imediata. O Tricolor, treinado pelo argentino Hernán Crespo, vive um começo de campeonato aquém do esperado e ainda busca seus primeiros pontos. Na 15ª posição — após ser derrotado pelo Mirassol por 3 a 0 e vencer o São Bernardo —, o time do Morumbi entra em campo pressionado. Um triunfo no clássico seria o cenário ideal para virar a chave e afastar qualquer crise precoce.

Expectativas para o Majestoso

O clássico Majestoso encontra as duas equipes em momentos de pressão no início do estadual. O Corinthians acendeu um sinal de alerta após a derrota recente. O técnico Dorival Júnior tem sinalizado a necessidade de rodar o elenco devido ao calendário apertado, que inclui a Supercopa do Brasil no início de fevereiro, mas a performance irregular pode forçar a utilização de força máxima contra o rival para dar uma resposta rápida.

Pelo lado do São Paulo, a pressão é ainda maior. A derrota na estreia e a posição na parte de baixo da tabela tornam a vitória no clássico crucial. O técnico Hernán Crespo pode promover mudanças na equipe, buscando uma reação imediata para dar tranquilidade à sequência do trabalho. Ambos os times ainda estão em fase de ajustes, mas a rivalidade histórica promete um jogo tenso e disputado.

Onde assistir ao clássico

O Majestoso deste domingo coloca frente a frente duas equipes em estágios diferentes de confiança, mas com a mesma necessidade de vitória. O torcedor poderá acompanhar todos os lances desta partida decisiva através da transmissão na TNT (TV Fechada) e pelo serviço de streaming Max.