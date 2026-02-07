O domingo, 8, reserva um dos capítulos mais aguardados do futebol brasileiro. O Corinthians recebe o Palmeiras na Neo Química Arena, em São Paulo, para um duelo eletrizante válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista de 2026. A bola rola às 20h30 (de Brasília).

Confronto direto pelo topo da tabela

O Dérbi chega em um momento crucial da competição. Separadas por apenas um ponto, as duas equipes transformam o clássico em um confronto direto pelas primeiras posições. O Timão soma 11 pontos, enquanto o Verdão tem 12. Uma vitória no clássico garante não apenas a vantagem na tabela, mas também um impulso moral significativo para a sequência do estadual.

A análise prévia aponta para um choque de estilos: a busca por consistência tática e posse de bola do lado alvinegro contra a intensidade e verticalidade características do lado alviverde.

Corinthians aposta no fator casa

Sob o comando do experiente Dorival Júnior, o Corinthians tenta consolidar sua campanha. Até o momento, o time soma três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Jogando diante de sua torcida, a equipe vê no Dérbi a oportunidade ideal para ultrapassar o rival na classificação e reafirmar a evolução do trabalho da comissão técnica.

Palmeiras mira a liderança

Do outro lado, o elenco dirigido por Abel Ferreira entra em campo com postura agressiva. O Palmeiras tem se mostrado uma equipe que não negocia o resultado: são quatro vitórias e duas derrotas, sem nenhum empate até agora. Um triunfo fora de casa é fundamental para as pretensões do clube de assumir a ponta da tabela e demonstrar força em jogos decisivos.

Onde assistir a Corinthians x Palmeiras

Para o torcedor que deseja acompanhar cada lance deste grande duelo, as opções de transmissão são variadas e cobrem todas as plataformas: