O Corinthians recebeu uma péssima notícia nesta segunda-feira, 16, visando a sequência do Campeonato Paulista. O departamento médico do clube confirmou que o atacante Yuri Alberto sofreu uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda.

O diagnóstico foi obtido após a realização de uma ressonância magnética nesta tarde. O clube não divulgou um prazo oficial para o retorno, informando apenas que a recuperação dependerá da evolução clínica diária. No entanto, para lesões deste grau, o tempo médio de afastamento costuma variar entre três a oito semanas, o que tira o artilheiro do confronto decisivo das quartas de final contra a Portuguesa e, possivelmente, de uma eventual semifinal.

O drama de Yuri Alberto começou no último domingo, 15, durante a vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio. O atacante, que havia entrado no segundo tempo no lugar do jovem Gui Negão, sentiu o incômodo após uma arrancada em direção ao gol.

A imagem do camisa 9 deixando o gramado de maca, chorando e sendo consolado pelos companheiros, já antecipava a gravidade do problema. Na coletiva pós-jogo, o técnico Dorival Júnior já demonstrava pessimismo: “Infelizmente vamos perder o Yuri em um momento importante da competição”, lamentou o treinador.

Sem seu titular absoluto e referência ofensiva, a comissão técnica precisará quebrar a cabeça para montar o ataque no mata-mata. A principal alternativa natural é Pedro Raul, que possui características de área, mas oferece menos mobilidade que Yuri.

Outras opções incluem o retorno de Memphis Depay, que foi poupado da partida contra o São Bernardo para controle de carga e deve reassumir a titularidade com a responsabilidade de liderar o setor ofensivo. Jovens da base, como Gui Negão e Kayke, correm por fora como opções de velocidade para o segundo tempo.

Antes da decisão estadual, o Timão volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Athletico Paranaense. O foco total, porém, está no duelo único das quartas de final do Paulistão contra a Portuguesa, que será disputado no Canindé.