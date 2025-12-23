O Fluminense encaminhou a sua primeira contratação para a temporada de 2026. Trata-se do zagueiro Jemmes, 25, um dos pilares da histórica campanha do Mirassol no último Campeonato Brasileiro. O clube paulista já aceitou a oferta de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22,2 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta, escolhido para substituir Thiago Silva, atualmente no Porto.

O novo reforço marca uma mudança de perfil no mercado tricolor: o investimento em atletas jovens com potencial de revenda e desempenho imediato. Para contar com ele, o Tricolor das Laranjeiras venceu a concorrência do Charlotte FC, dos Estados Unidos, e clubes da Série A.

O Mirassol havia exercido a compra definitiva de Jemmes junto ao Vila Nova no início de dezembro por cerca de R$ 4 milhões. Os 30% restantes dos direitos continuam divididos entre o clube paulista, o Vila Nova e o Capivariano.

Há apenas dois anos, o defensor disputava a Série D pelo Athletic, onde participou do acesso à Série C. Revelado no interior paulista, passou por Taquaritinga e Capivariano. Ganhou visibilidade no Vila Nova em 2024, antes de ser emprestado ao Mirassol.

Em 2025, foi um dos jogadores mais regulares do Brasileirão, atuando em 37 das 38 rodadas da Série A. Embora seja destro, atuou grande parte da temporada pelo lado esquerdo da zaga, o que resolve um problema crônico do elenco tricolor.

Segundo o site Sofascore, encerrou 2025 com uma média de 9,8 recuperações de bola por jogo e 65% de aproveitamento em duelos defensivos.

Além de Thiago Silva, o Fluminense também perde Manoel, em fim do contrato. Jemmes é esperado no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, 26, para realizar exames médicos e assinar um contrato válido por cinco temporadas.