O Corinthians venceu o Capivariano por 3 a 0 nesta quinta-feira, 5, na Neo Química Arena. Em partida atrasada pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o técnico Dorival Júnior viu os garotos formados no clube resolverem a partida na etapa final. Com o resultado, o Alvinegro salta para a quarta colocação e chega embalado para o clássico do fim de semana.

Lesões e susto antes do intervalo

O primeiro tempo foi marcado mais por problemas físicos e tensão do que por bom futebol. O Corinthians, vindo de um título da Supercopa, tentou impor ritmo, mas sofreu baixas importantes cedo. O jovem Kaio César sentiu a posterior da coxa e precisou ser substituído por Dieguinho logo aos 15 minutos. Pouco depois, foi a vez do lateral Hugo deixar o campo de maca com dores no joelho, dando lugar a Matheus Bidu.

Apesar de ter mais posse de bola, o time da casa criava pouco e viu o Capivariano assustar. No apagar das luzes da primeira etapa, Carlos Eduardo chegou a balançar as redes para os visitantes em uma cobrança de falta que enganou a todos. No entanto, após revisão do VAR, foi assinalado impedimento de Lucas Dias, que participou da jogada, anulando o gol e mantendo o zero no placar.

Garotos resolvem