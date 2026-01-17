Neste domingo, 18, o estádio de Balaídos será palco de um confronto decisivo pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. O Celta de Vigo recebe o Rayo Vallecano às 14h30 (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na tabela da temporada 2025/26.

A força do Celta em busca da Europa

A partida em casa é crucial para as aspirações do Celta de Vigo. Ocupando a parte superior da tabela, a equipe galega sabe que uma vitória é fundamental para se manter na briga por uma vaga em competições continentais, como a Europa League ou a Conference League. Sob o comando de Claudio Giráldez, o time espera impor seu estilo de jogo para superar o adversário.

O Celta chega para o confronto com um desempenho recente sólido, apesar de um tropeço contra o Real Madrid (0-2). Nos últimos cinco jogos por La Liga, a equipe somou três vitórias importantes (contra Sevilla, Valencia e Athletic Bilbao) e um empate, demonstrando competitividade para pressionar os adversários diretos na zona de classificação.

Rayo Vallecano tenta frear a oscilação

Para o Rayo Vallecano, o jogo representa uma oportunidade de ganhar estabilidade e se afastar de riscos relacionados à parte inferior da classificação. A equipe comandada por Iñigo Pérez tem demonstrado capacidade de competir, mas a oscilação nos resultados impede uma sequência positiva.

O retrospecto recente reflete essa inconsistência: nos últimos cinco compromissos, o Rayo venceu apenas uma vez (contra o Mallorca), somando ainda dois empates e duas derrotas. Somar pontos fora de casa contra um concorrente da “zona intermediária” seria um grande impulso moral para o restante da competição.

Onde assistir e detalhes da transmissão

A partida promete ser disputada, com os mandantes tentando ditar o ritmo ofensivo e os visitantes buscando surpreender nos contra-ataques. Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance, o jogo terá transmissão ao vivo na TV fechada pela ESPN 4 e via streaming pelo Disney+.