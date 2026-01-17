Caxias e Guarany-RS duelam neste domingo, 18, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida, válida pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho de 2026, tem início marcado para as 16h (horário de Brasília). O duelo promete movimentar a tabela nesta fase inicial da competição estadual, onde somar pontos é crucial para as pretensões de classificação.

Caxias busca impor o fator casa

Jogando em seus domínios, o Caxias entra em campo com o objetivo de fazer valer o mando de campo. O Estádio Centenário é historicamente um reduto difícil para os visitantes, e a equipe Grená espera utilizar o apoio de sua torcida para pressionar desde os minutos iniciais. O time chega embalado após uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Avenida na segunda rodada, resultado que elevou a moral do elenco. A comissão técnica busca manter o bom momento para consolidar a equipe na zona de classificação para a próxima fase, tratando o equilíbrio tático como fundamental para garantir a tranquilidade na sequência do campeonato.

Guarany-RS tenta surpreender como visitante

Do outro lado, o Guarany-RS sobe a Serra Gaúcha com a missão de conquistar um resultado positivo longe de Bagé. A equipe iniciou sua campanha com um empate em 1 a 1 contra o Monsoon e teve um compromisso agendado contra o Ypiranga, em Erechim, pela segunda rodada. Ciente das dificuldades de enfrentar o adversário no Centenário, o time visitante deve focar na organização defensiva e na exploração de contra-ataques para surpreender. Pontuar fora de casa nestas primeiras rodadas pode ser o diferencial para as ambições do clube, que busca a permanência na elite do futebol gaúcho e uma possível vaga no mata-mata.

Onde assistir e detalhes da partida

O confronto deste domingo oferece opções acessíveis de transmissão para o torcedor. A partida poderá ser acompanhada ao vivo, com imagens e gratuitamente, através do site e aplicativo do ge.globo/rs. Além disso, o canal do YouTube de GZH também realizará a transmissão via streaming, permitindo que os fãs acompanhem de perto o desempenho das equipes nesta reta inicial do estadual.