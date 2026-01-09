Calleri e Lucas Moura participaram normalmente das atividades com o grupo no primeiro treino do São Paulo aberto aos jornalistas na temporada. A tendência é que a dupla não seja titular na estreia do Paulistão, contra o Mirassol, no domingo, 11, às 20h30 de (Brasília), no interior paulista.

O Tricolor tem três desfalques certos para a partida: os atacantes André Silva e Ryan Francisco, que se recuperam de lesões no ligamento do joelho, e o volante Luan, em tratamento de uma cirurgia no músculo do adutor da coxa direita.

Depois de mais de nove meses, Calleri está mais perto de voltar a jogar. O camisa 9 sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em abril do ano passado, durante uma partida contra o Botafogo. No caso de Lucas, o meia-campista conviveu com problemas no joelho direito durante todo o ano de 2025.

O lateral-esquerdo Enzo Días é outro nome que não deve jogar no domingo. O argentino realizou uma cirurgia de hérnia inguinal, em novembro, e vem treinando com restrições. Com a ausência do jogador, o lateral Nicolas foi convocado da Copinha para compor o banco de reservas. Wendell deve ser o titular.

O provável São Paulo que estreia na temporada deve ter: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Ferreira e Luciano.