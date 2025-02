Caixinha cita ‘causa Neymar’ e revela cuidados por volta à seleção

O técnico do Santos, Pedro Caixinha, disse nesta quarta-feira, 19, após a vitória da equipe diante do Noroeste, estar empenhado no que chama de “causa Neymar”. O treinador do clube paulista afirmou não ter tido contatos direto com o técnico Dorival Júnior, presente a Vila Belmiro, mas revelou que há cuidados no processo de retorno do camisa 10 após a cirurgia no joelho esquerdo que o afastou por mais de um ano do futebol.

“Não tive contato com o Dorival, só com o preparador e o fisiologista que acompanharam o treino. Nossas portas estão abertas para a CBF e a comissão. Gosto muito dele e uma pena não tê-lo cumprimentado pessoalmente. Estamos sempre abertos e cordiais a recebê-los e trocar informações. Nós temos uma causa. A causa Neymar. Ele ter abdicado de muitas coisas e vir para essa causa onde se sente bem, feliz como não se via há muito tempo. É um primeiro passo para que o segundo passo seja a causa Brasil”, explicou Caixinha.

“Podemos trabalhar com ele da melhor maneira, ter cuidados, apesar dele querer jogar sempre. Ninguém que ter também um retrocesso em relação ao desenvolvimento, crescimento e o processo de jogo que tem a ver com o ritmo. Estamos satisfeitos com evolução e abertos a receber a CBF para ajudar”, completou.

Neymar permaneceu em campo por 69 minutos, sendo substituído por Thaciano, autor do terceiro gol. Segundo estatísticas do Sofascore, teve 48 ações com a bola, acertou 22 dos 30 passes que tentou (73% no quesito), deu um passe decisivo, acertou um em seis cruzamentos que tentou, errou as duas finalizações, ganhou cinco de nove duelos pelo chão, perdeu 16 bolas.

“Neymar já foi preservado no jogo, mas não gosto de pensar dessa forma. Se tem a classificação garantida, quero mais. Se posso terminar com 18 pontos, não quero terminar com 15 ou 16”, explicou.

Essa foi a quinta partida consecutiva do jogador desde a estreia em 5 de fevereiro. Em nenhuma delas, porém, ele atuou por 90 minutos.

Presente em um dos camarotes do estádio ao lado do preparador físico Celso Rezende e do fisiologista Guilherme Passos, o treinador viu Neymar confirmar a sequência física para justificar um chamado. Um dia antes, a comissão da seleção havia visitado o CT Rei Pelé para conversar com profissionais que acompanham o dia a dia do jogador.

Taticamente, atuou mais próximo a área e do centroavante Tiquinho Soares, recuando menos como em outros jogos e deixando a função de armar jogadas muitas vezes com Soteldo e Guilherme, autor de um dos gols da noite, o décimo em 11 jogos. Saiu de campo ovacionado pela torcida.

