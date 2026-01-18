Em um clássico Majestoso marcado pela tensão e decidido apenas nos instantes finais, o Corinthians evitou uma derrota em casa e empatou por 1 a 1 com o São Paulo neste domingo (18), na Neo Química Arena. Válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o duelo teve o Tricolor à frente do placar durante a maior parte do tempo graças a uma atuação inspirada do goleiro Rafael e um gol de Tapia, mas a persistência alvinegra foi premiada com um gol salvador de Breno Bidon já nos acréscimos.

Rafael brilha e Tapia é letal

A primeira etapa foi de domínio territorial do Corinthians, que buscou o ataque impulsionado por sua torcida, mas esbarrou em uma tarde inspirada do goleiro Rafael. O arqueiro são-paulino foi o grande protagonista dos 45 minutos iniciais, operando defesas cruciais em cobrança de falta de Matheus Bidu e em um contra-ataque perigoso finalizado por Yuri Alberto. O Timão ainda assustou com chutes de longe de Kayke, mas a bola teimava em não entrar.

Enquanto os donos da casa desperdiçavam chances, o São Paulo foi cirúrgico. Aos 38 minutos, em uma das poucas descidas organizadas ao ataque, Danielzinho acertou um cruzamento perfeito para a área. O atacante Tapia subiu livre e cabeceou para o fundo das redes, inaugurando o marcador e silenciando momentaneamente a arena em Itaquera. O time visitante foi para o intervalo com a vantagem, apesar de ter finalizado menos.

Pressão alvinegra e o empate no fim

No segundo tempo, o cenário de ataque contra defesa se intensificou. O Corinthians voltou disposto a buscar a igualdade, mantendo a posse de bola e rondando a área adversária. O goleiro Rafael continuou sendo o pesadelo dos atacantes corintianos, realizando outra grande intervenção em cabeçada de Gustavo Henrique após escanteio. Do outro lado, o São Paulo tentava esfriar o jogo, valorizando a posse e gastando tempo, o que rendeu cartões amarelos por cera, inclusive para o próprio goleiro.