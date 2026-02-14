O Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, será o palco de um confronto direto e decisivo neste domingo, 15. Pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o Botafogo-SP recebe o Capivariano às 20h30 (horário de Brasília). Separados por apenas um ponto na tabela geral, os dois times entram em campo buscando uma vitória fundamental para as pretensões de classificação na reta final da fase de grupos.

Pantera aposta no fator casa

Ocupando a sétima colocação com 11 pontos, o time da casa vive um momento de equilíbrio na competição. Com uma campanha composta por três vitórias, dois empates e duas derrotas, o Pantera sabe que tropeçar em seus domínios pode custar caro nesta altura do campeonato. A equipe aposta na força de sua torcida no Santa Cruz para somar mais três pontos, se distanciar do pelotão intermediário e consolidar sua posição no G-8, grupo que avança para as quartas de final.

Vindo de uma temporada de reestruturação, o clube de Ribeirão Preto busca mostrar evolução em relação ao ano anterior e garantir a vaga no mata-mata sem depender de resultados de terceiros nas rodadas finais.

Capivariano busca a ultrapassagem

Do outro lado, o Capivariano chega para o duelo com a ambição clara de superar o adversário na tabela. Na nona colocação com 10 pontos — fruto de três vitórias, um empate e três derrotas —, o Leão da Sorocabana vê neste jogo uma oportunidade de ouro. Uma vitória fora de casa não apenas elevaria o moral do elenco, mas também permitiria que a equipe ultrapassasse o próprio Botafogo-SP, entrando de vez na zona de classificação.

Após retornar à elite do futebol paulista, o time chega embalado por resultados recentes que garantiram certa estabilidade na tabela, afastando riscos de rebaixamento e permitindo focar exclusivamente na busca pela vaga na próxima fase.

Onde assistir ao jogo

Com o campeonato se aproximando de momentos decisivos, a partida promete ser disputada com alta intensidade, dado o equilíbrio técnico e a proximidade na pontuação entre as equipes. Para o torcedor que deseja acompanhar cada lance, o jogo terá transmissão ao vivo e gratuita pela CazéTV no YouTube. Além disso, a partida estará disponível no serviço de streaming Max.