O Gre-Nal 449 entregou tudo o que se espera de um dos maiores clássicos do mundo: gols, polêmicas, viradas e muita emoção. Na noite deste domingo (25), o Internacional venceu o Grêmio por 4 a 2, no Beira-Rio, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. Sob o comando do uruguaio Paulo Pezzolano, o Colorado precisou mostrar enorme poder de reação para superar o time de Luís Castro, que esteve duas vezes à frente do placar.

Com uma atuação decisiva do atacante Borré, fundamental nos momentos críticos, e a participação efetiva de Bernabéi e Carbonero, o time da casa construiu a vitória em uma sequência fulminante na etapa final. O resultado isola o Inter na liderança do Grupo A, enquanto o Tricolor, apesar da derrota, segue na ponta do Grupo B.

Troca de golpes e ânimos exaltados

O clássico começou em alta voltagem e com as estratégias ofensivas dos treinadores estrangeiros ficando evidentes. Logo aos 4 minutos, o Grêmio abriu o placar. Após cruzamento de Tetê e escorada de Carlos Vinícius, Amuzu apareceu livre na pequena área para estufar as redes. A resposta colorada, no entanto, foi imediata. Aos 9 minutos, Alan Patrick cobrou escanteio e Borré desviou na segunda trave; a bola bateu em Marcos Rocha antes de morrer no fundo do gol, decretando o empate.

O primeiro tempo seguiu tenso, característica marcante do confronto. O clima esquentou aos 17 minutos, quando Marlon, ao tentar evitar a saída de bola, acertou um chute em um funcionário do Inter, gerando um princípio de confusão que rendeu cartão amarelo ao goleiro Rochet. O Inter ainda carimbou a trave com Carbonero antes do intervalo, em um prenúncio da pressão que viria a seguir.

A lei do ex e a reação fulminante

A segunda etapa trouxe um novo drama ao Beira-Rio. Aos 21 minutos, o Grêmio voltou a liderar com a famosa “lei do ex”. Após cobrança de falta e rebote de Rochet, Edenílson aproveitou a sobra para fazer 2 a 1. Parecia que a noite seria tricolor, mas o Internacional precisou de apenas dois minutos para mudar a história do jogo e incendiar a torcida.

Aos 28, Carbonero fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Borré, oportunista, empatar novamente de cabeça. O gol atordoou o rival. Apenas dois minutos depois, aos 30, Alan Patrick lançou Borré em profundidade; o colombiano invadiu a área e bateu cruzado para virar o jogo: 3 a 2. O Grêmio sentiu o golpe e desmoronou defensivamente.

Golpe de misericórdia e festa no Beira-Rio

Com o adversário entregue e exposto, o Inter aproveitou para liquidar a fatura. Aos 37 minutos, Carbonero serviu na área, que finalizou com precisão no cantinho direito de Weverton, transformando a vitória em goleada. Nos minutos finais, a torcida colorada gritou “olé”, celebrando a vitória maiúscula no primeiro clássico de 2026.