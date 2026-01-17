O Fluminense conheceu sua primeira derrota na temporada 2026. Na tarde deste sábado (17), jogando no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, o Tricolor teve o domínio da posse de bola, mas sofreu com a falta de criatividade e foi superado pelo Boavista-RJ por 1 a 0. O gol da partida, válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, foi marcado pelo zagueiro Gabriel Caran, em jogada de bola parada.

Controle estéril e baixa importante

A primeira etapa foi marcada por um roteiro claro: o Fluminense com a bola e o Boavista fechado, esperando o erro. Comandado interinamente pelo auxiliar Maxi Cubera, o time das Laranjeiras chegou a ter 72% de posse de bola, trocando passes entre a defesa e o meio-campo, mas encontrando um muro verde à frente da área. Matheus Reis foi quem mais tentou, criando as melhores oportunidades, incluindo um chute perigoso aos 38 minutos que passou raspando a trave.

No entanto, a notícia mais preocupante para a torcida tricolor no primeiro tempo não foi o placar zerado, mas sim a saída de John Kennedy. O centroavante sofreu uma entrada dura de Gabriel Caran aos 41 minutos, tentou voltar, mas não suportou as dores e precisou ser substituído por Lelê antes do intervalo.

Bola parada define o placar

Se o primeiro tempo terminou com o Fluminense rondando a área adversária, o segundo começou com um banho de água fria. Logo aos 4 minutos, em cobrança de escanteio de Isael, a defesa tricolor falhou na marcação e o zagueiro Gabriel Caran apareceu livre na segunda trave para cabecear e abrir o placar para os donos da casa.

O gol desestabilizou o Fluminense, que quase sofreu o segundo pouco depois. Em novo escanteio venenoso, Lelê precisou atuar como zagueiro para tirar a bola em cima da linha, evitando uma desvantagem maior. O Boavista, confortável com o resultado, passou a explorar os contra-ataques e a bola parada, levando perigo constante à meta de Vitor Eudes.

Trave impede o empate

Precisando do resultado, o Fluminense se lançou ao ataque, promovendo as entradas de Wesley Natã e Agner. A pressão aumentou e o empate por pouco não veio aos 26 minutos. Após cobrança de falta, o zagueiro Jemmes subiu na pequena área e cabeceou com força, mas a bola explodiu no travessão, frustrando a reação tricolor.

Nos minutos finais, o jogo tornou-se um ataque contra defesa, com o Fluminense abusando dos cruzamentos na área, mas sem sucesso. Com o resultado, o Boavista se recupera da derrota na estreia, enquanto o Fluminense estaciona nos três pontos e liga o sinal de alerta para a sequência da competição.