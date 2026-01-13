Nesta quarta-feira (14), o Betim recebe o Uberlândia em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília) no estádio Independência, em Belo Horizonte. Em um início de temporada equilibrado, ambas as equipes entram em campo buscando a primeira vitória na competição para ganhar confiança e subir na tabela.

Panorama da partida

Os dois times chegam para o confronto após empates na rodada de estreia. O Betim, integrante do Grupo B, conquistou um ponto importante fora de casa ao empatar em 1 a 1 com o Atlético-MG, demonstrando organização tática e poder de reação. Já o Uberlândia ficou no 0 a 0 contra o Tombense, atuando em seus domínios, e agora precisa recuperar os pontos perdidos jogando como visitante.

Embora o campeonato ainda esteja no início, somar três pontos nesta fase é fundamental para construir uma campanha sólida e brigar por uma vaga nas semifinais do estadual.

Betim aposta no fator casa

Jogando como mandante no Independência, o Betim pretende impor seu ritmo de jogo desde os minutos iniciais. O técnico Emerson Ávila deve manter a base da equipe que atuou bem na estreia. A expectativa é de uma postura ofensiva para aproveitar o fator local e garantir a vitória diante de sua torcida.

Uberlândia quer surpreender na capital

Do outro lado, o tradicional Uberlândia viaja até a capital mineira com a missão de pontuar. Conhecido como uma força do interior, o Verdão do Triângulo, comandado por Jorge Castilho, deve apostar em uma defesa sólida e na velocidade dos contra-ataques. Sem desfalques confirmados, a equipe busca o entrosamento ideal para surpreender o adversário.

Prováveis escalações

A tendência é que ambos os treinadores repitam as formações da primeira rodada, visto que não há novos desfalques por lesão ou suspensão confirmados.

Betim: Jori; Danilo Belão, Gabriel Marques, Jean Carlos e Talison; Riquelmy, Vitinho e Diego Jardel; Paulo Henrique, Erick Salles e Daniel Alves. Técnico: Emerson Ávila.

Uberlândia: Jefferson Luís; Yuri Ferraz, Lazarini, Renan e Nathan; Jonatas Paulista, Geovane e Arthur Longatto; Robinho, Léo Reis e Júlio Rodrigues. Técnico: Jorge Castilho.

Onde assistir a Betim x Uberlândia

Para o torcedor que deseja acompanhar o confronto, a partida terá transmissão ao vivo pela internet. O jogo será exibido pelo canal (YouTube), focado em jogos do interior, e também pela (YouTube), canal oficial da Federação Mineira de Futebol.