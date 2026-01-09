A temporada de 2026 do futebol estadual começa com promessa de grandes emoções. Neste sábado, 10, o Avenida-RS recebe o Grêmio, no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. O confronto, válido pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho, tem início marcado para as 21h (de Brasília) e coloca frente a frente uma equipe do interior buscando surpreender contra um dos gigantes da capital.

Estreia de Luís Castro no comando Tricolor

O duelo marca o início oficial do ano para o Tricolor, que carrega a responsabilidade de brigar pelo título estadual. A grande novidade está na área técnica: o português Luís Castro fará sua estreia no comando da equipe.

A expectativa da torcida e da imprensa é observar os primeiros indícios do estilo de jogo que o treinador pretende implementar, com a promessa de uma equipe mais agressiva e protagonista.

Para esta primeira partida, o Grêmio ainda não poderá contar com força máxima. O meia Monsalve e o lateral-esquerdo Marlon estão lesionados e são desfalques certos. A tendência é que Luís Castro mande a campo uma equipe mista, mesclando jogadores experientes com jovens da base, além de promover a estreia do recém-contratado lateral Caio Paulista.

Avenida aposta no fator casa

Do outro lado, o time da casa entra em campo sob o comando do técnico Gabriel Dutra. Para o Avenida, a estreia diante de sua torcida é a oportunidade ideal para mostrar serviço e tentar arrancar pontos preciosos logo no início da competição. O clube realizou uma pré-temporada mais longa e chega com o time mais entrosado e sem desfalques confirmados.

Jogar nos Eucaliptos costuma ser um desafio para os visitantes, e a equipe de Santa Cruz do Sul espera utilizar o ambiente favorável para equilibrar as forças contra o adversário de maior investimento.

Prováveis escalações

Provável Avenida-RS: Rodrigo Mamá; Cristian Lessa, Zé Pedro, Jô e Vini Silva; Anderson Uchoa, Anderson Recife e Dionatam Machado (ou Emerson Jr); Wellisson, Xandy e Emerson Tucão.

Provável Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Caio Paulista; Arthur, Dodi (ou Edenilson) e Cristaldo; Amuzu, Aravena e Carlos Vinícius.

Arbitragem e onde assistir

A arbitragem da partida será comandada por Eduardo Fernandes Bastos. Para o torcedor que deseja acompanhar a estreia das equipes, o jogo terá ampla cobertura de transmissão.

O duelo será exibido na TV fechada pelo SporTV e através do sistema pay-per-view no (disponível também via streaming pelo Globoplay e Amazon Prime).