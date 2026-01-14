O Athletico-PR confirmou nesta quarta-feira, 14, oficialmente que realizará a substituição completa do gramado sintético da Arena da Baixada (atualmente Ligga Arena). A medida faz parte do planejamento estratégico do clube para modernizar a infraestrutura do estádio e está agendada para ocorrer entre 1º de junho e 19 de julho de 2026, aproveitando a pausa no calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo.

A reforma visa garantir as melhores condições de jogo para os atletas na sequência da temporada, que inclui a disputa do Campeonato Brasileiro e de torneios eliminatórios. A decisão respeita o ciclo de vida útil do material e reafirma o compromisso da instituição com a inovação tecnológica.

Tecnologia de ponta e padrão Fifa

O gramado atual, instalado em 2016, será trocado por uma tecnologia mais avançada. O projeto contempla não apenas a substituição da grama, mas também a revisão do sistema de amortecimento (shock pad) e do preenchimento (infill). Esses componentes são essenciais para simular a performance da grama natural, oferecendo maior conforto aos jogadores, melhor absorção de impacto e uma rolagem de bola uniforme.

A tecnologia escolhida é da empresa FieldTurf, a mesma encontrada na Arena MRV, do Atlético-MG, no Engenhão, do Botafogo, no Mercado Livre Arena Pacaembu.

“O novo gramado sintético escolhido proporciona maior segurança e conforto aos atletas, assegurando melhores condições de jogo, maior durabilidade do campo e conforto biomecânico aos jogadores”, informa o Furacão em nota.

O objetivo principal da diretoria rubro-negra é assegurar que o estádio continue ostentando a certificação FIFA Quality Pro, o nível mais alto de exigência da entidade máxima do futebol para superfícies artificiais. A manutenção desse padrão é crucial para a homologação de partidas internacionais e para a integridade física dos atletas.