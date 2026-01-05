A Federação Cearense de Futebol oficializou que os árbitros centrais do Campeonato Cearense vão conceder coletivas de imprensa após todas as partidas. A inovação, divulgada nesta segunda-feira, 5, já será válida desde a primeira rodada, marcada para a terça-feira, 6, em jogo entre Maracanã e Ferroviário.

Os árbitros principais de cada jogo poderão responder perguntas da imprensa para explicar lances e escolhas. No entanto, as entrevistas poderão ser concedidas apenas após coletivas de treinadores de ambas as equipes e publicação da súmula online da partida.