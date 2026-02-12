A noite deste sábado, 14, reserva um confronto decisivo pela 8ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro de 2026. O tradicional América-MG recebe o emergente North no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A bola rola a partir das 19h00 (horário de Brasília), em um duelo que pode definir os rumos da classificação para as semifinais do estadual.

Cenário da Partida

O embate é carregado de expectativa e coloca frente a frente duas equipes com ambições claras. O América-MG chega a esta rodada como líder do Grupo B, somando 12 pontos. A equipe precisa de um resultado positivo para garantir a primeira posição e a vantagem na próxima fase, reafirmando sua força no cenário estadual.

Do outro lado, o time de Montes Claros é a grande surpresa da competição. Recém-promovido à elite, o North faz uma campanha sólida e ocupa a segunda posição do Grupo C, com 11 pontos. O clube não apenas busca a vaga nas semifinais — seja como líder de sua chave ou como o melhor segundo colocado geral — mas também almeja consolidar seu projeto de disputar competições nacionais.

O momento do Coelho

Jogando em seus domínios, o América-MG entra em campo sob o comando do técnico Alberto Valentim com a responsabilidade de fazer valer o mando de campo. O Independência historicamente é um trunfo para o Coelho, e a torcida espera uma postura agressiva desde os minutos iniciais. Nesta altura do campeonato, a vitória é fundamental para as pretensões do clube na temporada 2026.

O desafio do North

O North chega à capital mineira buscando surpreender. Treinado pelo pentacampeão mundial Kléberson Pereira, a equipe tenta coroar uma campanha histórica enfrentando um dos gigantes do estado. Para os visitantes, pontuar no Horto seria um resultado expressivo. A estratégia deve passar por uma defesa sólida e a exploração de contra-ataques, aproveitando a necessidade do time da casa de buscar o jogo.

Onde assistir a América-MG x North

Para o torcedor que deseja acompanhar este duelo, há múltiplas opções de transmissão. A partida será exibida na TV fechada pelo SporTV e também através do sistema pay-per-view no Premiere. Além disso, o jogo estará disponível via streaming pelo Globoplay, garantindo cobertura completa para todo o país.