Ameaçado de disputar o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Carioca, o Flamengo decidiu antecipar o retorno do elenco principal ao Estadual e utilizar força máxima no clássico contra o Vasco, nesta quarta-feira, 21, no Maracanã. A partida marcará também a volta de Filipe Luís ao comando da equipe.

A mudança de rota ocorreu após o desempenho abaixo do esperado da equipe sub-20, utilizada nas primeiras rodadas como parte do planejamento de pré-temporada. Com apenas um empate em três jogos, o Flamengo ocupa a lanterna de seu grupo e passou a correr risco concreto de terminar a fase inicial entre os últimos colocados.

A decisão foi tomada em reunião no Ninho do Urubu, envolvendo dirigentes e comissão técnica. A avaliação interna foi de que manter o time alternativo poderia comprometer a campanha no Estadual.

Com isso, o elenco profissional, que vinha sendo preparado de forma gradual após as férias, será utilizado já no clássico. A tendência é de uma equipe majoritariamente titular, ainda que a comissão técnica não descarte a presença pontual de jovens da base.

Inicialmente, o planejamento do Flamengo previa usar o Carioca como extensão da pré-temporada, preservando titulares para compromissos mais adiante do calendário. O risco de rebaixamento, porém, encurtou prazos.