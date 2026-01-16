Neste sábado, 17, o Alverca recebe o Moreirense em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Português 2025/26. O duelo acontece no Complexo Desportivo FC Alverca, com início marcado para as 15h (horário de Brasília).

Alverca busca estabilidade na elite

Recém-promovido à primeira divisão, o Alverca entra em campo ocupando a 11ª colocação na tabela, somando 20 pontos. A campanha da equipe reflete uma temporada de adaptação e oscilações, com um registro de seis vitórias, dois empates e nove derrotas. O objetivo principal dos donos da casa é encontrar o equilíbrio necessário para se distanciar da zona de rebaixamento e consolidar sua permanência na elite do futebol português.

Jogando diante de sua torcida, o time busca recuperar a confiança após resultados instáveis recentes. A vitória é vista como fundamental para iniciar a segunda metade da competição com maior tranquilidade.

Moreirense mira competições europeias

Em situação mais confortável, o Moreirense faz uma campanha sólida e ambiciosa. Ocupando a 6ª posição com 27 pontos, a equipe de Moreira de Cónegos está na briga direta por uma vaga nas próximas competições europeias. O time chega embalado por uma sequência positiva, incluindo duas vitórias consecutivas, demonstrando organização tática e eficiência.

Apesar de atuar fora de casa, o Moreirense carrega o favoritismo teórico devido ao seu melhor momento e posicionamento na tabela. A equipe tentará explorar a instabilidade do adversário para somar mais três pontos e se aproximar do pelotão de frente.

Onde assistir a Alverca x Moreirense

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil e outros países através da plataforma de streaming TrillerTV+. Em Portugal, o jogo será exibido pelo canal Sport TV 1.