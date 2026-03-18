O Tottenham enfrenta uma crise severa na Premier League, ocupando a 16ª posição, com apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. De acordo com a imprensa britânica, após a demissão de Thomas Frank e o péssimo trabalho de Igor Tudor, Sean Dyche e Mauricio Pochettino surgem como os nomes mais fortes para assumir o cargo.

Quem são os favoritos para assumir o comando dos Spurs?

Sean Dyche aparece como o favorito imediato nas casas de apostas. Atualmente sem clube, Dyche possui vasta experiência em evitar rebaixamentos na elite inglesa é vista pela diretoria como o perfil ideal para garantir a permanência do clube na primeira divisão. O técnico foi demtido do Nottingham Forest em fevereiro, depois de 25 jogos.

Por que a situação de Igor Tudor é considerada crítica?

Contratado em 13 de fevereiro para substituir Thomas Frank, Igor Tudor acumula cinco jogos sem vitória. O retrospecto inclui derrotas pesadas, como o 4 a 1 para o Arsenal e o 5 a 2 contra o Atlético de Madrid. O único ponto conquistado foi um empate contra o Liverpool em 15 de março.

Quais os obstáculos para o retorno de Mauricio Pochettino?

Embora um retorno de Pochettino seja o maior desejo da torcida, a contratação imediata do treinador é complexa. O treinador comanda atualmente a seleção dos estados unidos e está focado na preparação para a Copa do Mundo de 2026. O argentino comandou os Spurs por cinco temporadas, entre 2014 e 2019.