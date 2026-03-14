O Sunderland recebe o Brighton and Hove neste sábado, 14, às 12h (de Brasília), no Stadium of Light. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26 e marca uma disputa direta por posições no meio da tabela.

Como chegam as equipes

O confronto é visto como equilibrado, com ambas as equipes buscando consolidar uma posição na metade superior da classificação, longe da zona de rebaixamento e sem grandes pretensões de vagas em competições europeias. O time mandante ocupa a 11ª colocação com 40 pontos, somando 10 vitórias, 10 empates e nove derrotas. Jogando diante de sua torcida, o Sunderland tenta se recuperar de uma sequência irregular, já que sofreu três reveses nos últimos cinco compromissos.

Do outro lado, o Brighton chega na 14ª posição, com 37 pontos (nove vitórias, 10 empates e 10 derrotas). Apenas três pontos atrás do rival deste fim de semana, a equipe visitante enxerga o duelo como a chance ideal para igualar a pontuação do adversário e ganhar fôlego na competição. A forma recente do time também oscila entre vitórias importantes e tropeços, o que torna o embate tático ainda mais imprevisível.

Onde assistir a Sunderland x Brighton

Os torcedores terão boas opções para acompanhar a partida ao vivo. No Brasil, o jogo terá transmissão gratuita pela ESPN Brasil (via YouTube), além de estar disponível no serviço de streaming Disney+, que detém os direitos de todas as partidas da rodada.