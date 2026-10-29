Durante a temporada 2016/17 da segunda divisão, o Huddersfield, então treinado por David Wagner, teve um reforço de peso para tentar disputar a elite do Campeonato Inglês pela primeira vez após 45 anos: o próprio professor Xavier. Ou o capitão Jean-Luc Picard. Depende muito da sua preferência. Ambos foram interpretados pelo mesmo ator, o britânico Sir Patrick Stewart, que morreu nesta quinta-feira, 29, aos 86 anos após ser diagnosticado com Alzheimer e deixou um legado imenso na televisão e no cinema, além de uma paixão fervente pelo clube de Yorkshire.

Stewart, natural de Mirfield, uma cidade nos arredores de Huddersfield, acompanhou os Terriers de perto durante aquela campanha e foi um dos entrevistados favoritos da imprensa inglesa depois da vitória nos pênaltis sobre o Reading que garantiu a promoção à Premier League. Em uma conversa com a Sky Sports, contou como começou a sua paixão pelo futebol – e como foi sua primeira experiência em um estádio.

“Eu tinha sete anos quando eu vi meu primeiro jogo. Meu tio Arnold me levou de ônibus e ficamos nas arquibancadas do velho Leeds Road, cercados por homens. Eu olhei fotografias e parece que as mulheres não iam para jogos de futebol naqueles dias. Era um monte de homem fumando cigarro e usando chapéus. Eu nunca tinha visto um jogo de futebol antes. Eu tinha chutado bola por aí e mais tarde joguei futebol, mas tinha uma coisa sobre estar em um estádio que eu nunca tinha vivenciado. Sinto a mesma adrenalina quando subo as arquibancadas de um estádio, não importa onde ele fique”, disse.

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A melhor temporada que ele viu

O acesso de 2017 foi, nas palavras do ator, “incomparável com qualquer outra temporada que eu vivenciei pelo Huddersfield ou os assistindo pela TV”. O culpado se chama David Wagner, que trabalhava com Jürgen Klopp no Borussia Dortmund. Na época em que Klopp foi para o Liverpool, havia rumores de que Wagner poderia segui-lo, mas ele acabou no comando do Huddersfield.

“Nosso presidente, Dean Hoyle, e eu não estava na conversa, mas apenas imaginando, foi esperto o suficiente para dizer: ‘Por que você seria assistente se pode ser o treinador no seu próprio clube?’. David chegou e seu impacto foi instantâneo”, disse Stewart, que, apesar de toda sua experiência diante das câmeras e nos palcos, admitiu ter ficado “intimidado demais” quando passou cerca de 15 minutos conversando com Wagner. “David tem um plano. Ele não me contou qual era. Eu estava intimidado demais para perguntar, mas há um plano”, acrescentou.

O Huddersfield passou por duas disputas de pênaltis naquela campanha, e Stewart estava engajado o suficiente para saber quais eram as características do adversário das semifinais dos playoffs, o Shieffield Wednesday. “Eu vi o primeiro jogo quando o Wednesday veio para o nosso estádio e eles praticamente fecharam tudo desde o começo. O Wednesday sempre teve uma defesa muito, muito boa e em Huddersfield foi difícil penetrá-la”, analisou. O jogo de ida terminou 0 a 0. A volta foi 1 a 1, antes dos pênaltis. “Eu assisti ao segundo jogo pela televisão e pelo menos eu tinha álcool à mão para me ajudar a passar por ele. Foi extraordinário”, completou.

Stewart estava em Wembley para assistir à partida decisiva contra o Reading, uma das “maiores tardes” que ele já teve acompanhando esportes. “A partida foi tensa, quase assustadora, o tempo todo. Qualquer um poderia ter vencido… e o drama dos pênaltis. Eu perdi a conta dos pênaltis. Achei que tinha mais dois e me virei e tinha terminado. Estou muito feliz. Eu amo esse clube, eu amo o time, amo o presidente e especialmente o técnico David Wagner”, disse.

Levando o Huddersfield para Hollywood

Em uma coluna para o jornal The Times, Stewart contou que tinha o costumo de aparecer nos sets de filmagem usando a camisa do Huddersfield – para a confusão dos seus colegas majoritariamente americanos. O acesso dos Terriers coincidiu com o lançamento de “Logan”, em março de 2017, quando o ator recebeu alguns dos jogadores do elenco para a estreia do filme.

Na temporada seguinte, o Huddersfield, que hoje em dia está na terceira divisão, escapou do rebaixamento na Premier League, depois de um empate por 1 a 1 com o Chelsea na penúltima rodada. Uma oportunidade para comemorar. “Eu acho que vou precisar de um ou dois anos para me recuperar da noite de quarta-feira”, afirmou, à rádio BBC, antes da partida final contra o Arsenal. “Tudo que temos que fazer esta noite é se divertir porque cumprimos a missão e esta torcida extraordinária está aqui para comemorar”.

A última aparição de Stewart em um estádio torcendo pelo Huddersfield de que se tem registro foi em um empate por 2 a 2, no estádio do Crawley Town, em 9 de novembro de 2024, na terceira divisão.

“Um titã do seu ofício e uma lenda e um herói para milhões de pessoas ao redor do mundo, seu legado viverá para sempre. Extremamente orgulhoso de suas raízes em Yorkshire, Sir Patrick era um Terrier em todos os sentidos e nos orgulhamos de tê-lo como um dos nossos”, afirmou o Huddersfield em um comunicado nas redes sociais. “Uma vez Terrier, sempre um Terrier”.