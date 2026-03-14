O Nottingham Forest recebe o Fulham neste domingo, 15, às 11h (de Brasília), no estádio City Ground. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O confronto coloca frente a frente uma equipe desesperada para se afastar da zona de rebaixamento e um adversário que busca estabilidade na metade da tabela.

A luta pela sobrevivência do Forest

A situação dos donos da casa é delicada. O Nottingham Forest ocupa atualmente a 17ª colocação com 28 pontos, flertando perigosamente com a zona de descenso. A campanha de sete vitórias, sete empates e 15 derrotas reflete a instabilidade da equipe na temporada. Apesar da má fase geral e de tropeços recentes contra Liverpool e Brighton, o time chega com o moral elevado após um notável empate em 2 a 2 contra o poderoso Manchester City. Jogar no City Ground com o apoio de sua torcida será fundamental para tentar uma virada de chave e garantir pontos vitais nesta reta final de competição.

Fulham em busca de consistência

Do outro lado, o Fulham vive uma realidade bem mais tranquila, mas não isenta de oscilações. Posicionado no 10º lugar com 40 pontos, o time londrino tem uma campanha equilibrada de 12 vitórias, quatro empates e 13 derrotas. A forma recente mostra essa irregularidade, alternando vitórias importantes contra Tottenham e Sunderland com derrotas amargas. Sem grandes riscos de queda e distante das vagas para competições europeias, os visitantes entram em campo buscando terminar a temporada de forma digna.

Onde assistir ao duelo

Para o público brasileiro, a partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pela plataforma de streaming Disney+.