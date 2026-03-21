O Newcastle United recebe o Sunderland neste domingo, 22, às 09h00 (de Brasília), no icônico St. James’ Park. A partida, válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas dois pontos na tabela, prometendo um duelo acirrado e de muita tensão pela consolidação no meio da classificação.

A rivalidade histórica do clássico ‘Tyne-Wear’

Mais do que uma simples partida por posições no meio da tabela, o confronto é um dos clássicos de maior rivalidade da Inglaterra, conhecido como ‘Tyne-Wear derby’. A proximidade de apenas 19 quilômetros entre as cidades e uma animosidade que remonta a séculos, inclusive à Guerra Civil Inglesa, transformam cada encontro em um evento carregado de tensão e paixão. Para os torcedores, o resultado deste jogo tem um peso que vai muito além dos três pontos na classificação da Premier League.

Ambas as equipes se encontram em um momento crucial da temporada. Distantes da briga por vagas em competições europeias e, ao mesmo tempo, com uma margem relativamente segura para a zona de rebaixamento, o principal objetivo é terminar na metade superior da tabela. Uma vitória no clássico não só impulsionaria o vencedor na classificação, ultrapassando um rival direto, mas também forneceria um impulso moral significativo para a reta final da competição.

Como chega o Newcastle

Jogando diante de sua apaixonada torcida, o time da casa busca se firmar na metade superior da tabela. Atualmente na 9ª colocação com 42 pontos, a equipe construiu uma campanha de 12 vitórias, seis empates e 12 derrotas. A forma recente mostra uma equipe de altos e baixos, mas com um saldo positivo na reta final: são três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. Um triunfo neste domingo é fundamental para as pretensões do clube de ganhar moral e terminar a competição na melhor posição possível.

O desafio do Sunderland

Do outro lado, os visitantes chegam com o objetivo claro de ultrapassar o adversário direto na classificação. Ocupando o 13º lugar com 40 pontos, a equipe tem uma campanha perfeitamente equilibrada até aqui: 10 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. No entanto, o momento recente acende um sinal de alerta. Com apenas uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas, o time precisa urgentemente reencontrar o caminho dos bons resultados para não despencar na tabela e afastar qualquer instabilidade nesta fase crucial da temporada.

Onde assistir e expectativas

Com a diferença mínima na pontuação, o confronto ganha ares de decisão particular para ambas as equipes. Uma vitória pode significar um salto de confiança, enquanto um tropeço pode complicar o planejamento para as rodadas finais. Os torcedores poderão acompanhar cada lance desta emocionante partida através da ESPN na TV fechada e pelo serviço de streaming Disney+.