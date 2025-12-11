Nesta segunda-feira (15), o Manchester United recebe o Bournemouth em confronto decisivo válido pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 17h (horário de Brasília) no estádio Old Trafford, colocando frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na temporada 2025/26.

United busca consistência em casa

Ocupando a 6ª colocação com 25 pontos, o Manchester United entra em campo pressionado para encostar no pelotão de frente e brigar por vagas em competições europeias. A campanha de sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas demonstra um time competitivo, mas que ainda oscila em momentos cruciais. O retrospecto recente irregular — com vitória, empate, vitória, derrota e empate nos últimos cinco jogos — impediu uma ascensão mais rápida. Jogar diante de sua torcida é a oportunidade ideal para os Red Devils reencontrarem o caminho das vitórias consecutivas.

Bournemouth em sinal de alerta

Do outro lado, o Bournemouth vive uma fase delicada e precisa reagir. Estacionado na 13ª posição com 20 pontos, o time atravessa um jejum preocupante: nas últimas cinco partidas pela Premier League, a equipe não venceu, acumulando três derrotas e dois empates. Com um retrospecto geral perfeitamente equilibrado nos números (cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas), os Cherries precisam urgentemente pontuar fora de casa para não se aproximarem da zona de perigo da tabela.

Cenário do confronto

O Manchester United, sob o comando de Ruben Amorim, busca consolidar sua posição na parte superior da tabela. A equipe vem de uma vitória importante por 4 a 1 sobre o Wolverhampton e quer usar o fator casa para embalar. A expectativa é que o time assuma o controle do jogo, aproveitando a má fase do adversário. Já para o Bournemouth de Andoni Iraola, o jogo é crucial para reverter a tendência de queda. Após seis jogos sem vencer, a pressão aumenta, e um bom resultado em Old Trafford seria fundamental para restaurar a confiança do elenco.

Prováveis escalações e desfalques

Manchester United: O técnico Ruben Amorim lida com dúvidas na defesa. Harry Maguire (coxa) e Matthijs de Ligt (pancada) não participaram integralmente dos últimos treinos e são incertos. O atacante Benjamin Šeško também é dúvida, embora sua recuperação progrida bem.

Provável escalação: Lammens; Yoro, Varane e Shaw; Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes e Mount; Mbeumo, Matheus Cunha e Zirkzee.

Bournemouth: Os visitantes têm desfalques confirmados: o meia Ryan Christie e o jovem atacante Ben Doak estão fora por lesão. Há também incerteza sobre a condição física do zagueiro Marcos Senesi e do defensor Veljko Milosavljevic.