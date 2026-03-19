O Manchester United definiu o meio-campista italiano Sandro Tonali, do Newcastle, como alvo para a janela de transferências do verão europeu deste ano. De acordo com o jornalista Christopher Michel, do Absolut Fussball, e informações divulgadas pela FourFourTwo, os Red Devils planejam um investimento de 86 milhões de libras (cerca de R$ 604 milhões) pelo jogador.

Aos 25 anos, Tonali é visto como peça fundamental para liderar a renovação do meio-campo do Manchester United. Ainda segundo a apuração de Christopher Michel, o atleta estaria “aberto” à transferência para os Red Devils. O jornalista, inclusive, revelou que o United está empenhado para contar com o italiano na próxima temporada.

Qual é o papel de Tonali na renovação do meio-campo do United?

A busca pelo italiano responde diretamente à provável saída de Casemiro. Segundo a FourFourTwo, o volante deve encerrar seu ciclo no Manchester United ao final desta temporada e deixar o clube sem custos de transferência. Além do brasileiro, o desempenho abaixo de Manuel Ugarte desde sua chegada do PSG, da França, pode resultar na chegada de Tonali na próxima temporada.

Com a chegada de Tonali, o italiano deve formar dupla com o jovem Kobbie Mainoo. Sob o comando de Michael Carrick, o meio-campista recuperou o bom futebol e tem sido um dos pontos positivos do trabalho do treinador interino do United, conforme relata a FourFourTwo. O técnico, contudo, ainda não sabe se será efetivado ou não.

Números de Tonali pelo Newcastle na temporada 2025/26