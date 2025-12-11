O gramado de Anfield será palco de um confronto direto e extremamente equilibrado neste sábado (13). O Liverpool recebe o Brighton em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League) 2025/26. A bola rola a partir das 12h (horário de Brasília), colocando frente a frente dois times empatados com 23 pontos na tabela de classificação.

Contexto da partida

O duelo é visto como crucial para as ambições de ambas as equipes na temporada. Empatados em pontos, os clubes buscam uma vitória para se consolidarem na metade superior da tabela e se aproximarem da zona de classificação para as competições europeias. O Liverpool, jogando em casa, tenta superar uma fase de instabilidade, enquanto o Brighton busca manter a consistência que o colocou à frente do rival nos critérios de desempate.

Liverpool busca estabilidade em casa

Ocupando a 10ª colocação, o time da casa vive uma temporada de altos e baixos. Com os mesmos 23 pontos de seu adversário, o Liverpool tenta fazer valer o fator casa para ultrapassar o rival. A campanha até aqui reflete essa oscilação: são 7 vitórias, 2 empates e 6 derrotas.

A forma recente dos Reds acende um sinal de alerta para a torcida. Nos últimos cinco jogos pela liga, a equipe acumulou dois empates, uma vitória solitária e duas derrotas, indicando dificuldade em manter uma sequência positiva de resultados.

Brighton tenta surpreender como visitante

Do outro lado, o Brighton chega para o confronto ocupando a 8ª posição. A equipe tem se mostrado um adversário difícil de ser batido, acumulando 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas na competição.

O retrospecto recente das Gaivotas mostra uma equipe competitiva, com dois empates, duas vitórias e apenas uma derrota nas últimas cinco apresentações. A capacidade de pontuar, mesmo em jogos difíceis, tem sido uma marca do time, que viaja a Liverpool com a intenção de, no mínimo, manter a igualdade na tabela.

Prováveis escalações e desfalques

O Liverpool terá desfalques importantes para o embate. O lateral Conor Bradley está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Além dele, Jeremie Frimpong e Giovanni Leoni continuam fora por lesão. Cody Gakpo e Wataru Endo são dúvidas.

Provável Liverpool (Técnico: Arne Slot): Alisson; Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Kerkez (ou Andy Robertson); Alexis Mac Allister, Curtis Jones e Ryan Gravenberch; Florian Wirtz, Hugo Ekitiké e Alexander Isak.

Pelo lado do Brighton, as ausências confirmadas por lesão são Adam Webster e Solly March. O atacante Kaoru Mitoma e o meio-campista Yasin Ayari são considerados dúvidas para o confronto.