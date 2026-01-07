Igor Thiago se tornou o brasileiro com mais gols em uma única edição da Premier League. Com dois gols marcados na vitória do Brentford sobre o Sunderland, nesta quarta-feira, 7, o camisa 9 chegou a 16 gols na temporada 2025/26 e superou o recorde anterior, que era de 15.

O feito coloca o atacante isolado no topo da lista de artilheiros brasileiros em uma edição do Campeonato Inglês, deixando para trás nomes badalados do futebol europeu. Até então, a melhor marca pertencia a Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Roberto Firmino, todos com 15 gols em temporadas distintas.

Contratado pelo Brentford na temporada passado, o atacante vem sendo o principal nome do setor ofensivo da equipe nesta temporada. Igor Thiago já tem 16 gols na Premier League, atrás apenas de Erling Haaland (20 gols), do Manchester City, na lista de artilheiros desta edição.

Quem é Igor Thiago, destaque brasileiro da Premier

Natural de Brasília-DF e cria do Cruzeiro, o atacante estreou como profissional em 2020, acumulando pelo clube mineiro 64 jogos e 10 gols antes de partir para a Europa. Em 2022, assinou com o búlgaro Ludogorets e marcou 21 gols e deu sete assistências em 55 partidas pela equipe.

Assim, chamou a atenção do mercado e partiu para o Club Brugge. Jogando no futebol belga, fez uma temporada de gala, com 29 bolas na rede e seis assistências, tendo papel essencial no título nacional de seu time.