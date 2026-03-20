O Fulham recebe o Burnley neste sábado, 21, às 12h (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26 e coloca frente a frente duas equipes com ambições completamente distintas nesta reta final de temporada.

Como chega o Fulham

O time londrino entra em campo em uma posição de segurança na tabela. Atualmente na 11ª colocação com 41 pontos, fruto de uma campanha de 12 vitórias, cinco empates e 13 derrotas, a equipe joga sem o peso do desespero contra o rebaixamento. No entanto, a forma recente mostra oscilação: nos últimos cinco compromissos pela liga, o time comandado por Marco Silva somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. O objetivo agora é terminar a temporada de forma digna diante de sua torcida.

A luta do Burnley contra a degola

Para os visitantes, o cenário é de alerta máximo. Ocupando a penúltima e indigesta 19ª posição com apenas 20 pontos conquistados, fruto de quatro vitórias, oito empates e 18 derrotas, o Burnley encara cada rodada como uma verdadeira final. A equipe precisa urgentemente pontuar para manter vivo o sonho da permanência na elite inglesa. A sequência recente reflete a dificuldade do time, acumulando uma vitória, dois empates e duas derrotas pela liga no período.

Onde assistir ao duelo

Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo através do serviço de streaming Disney+.