O Crystal Palace recebe o Leeds United neste domingo, 15, às 11h (de Brasília), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no tradicional estádio Selhurst Park, em Londres, e coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas nesta reta final de temporada da Premier League.

Conforto e busca por regularidade

Atuando diante de seus torcedores, o time da casa busca consolidar sua posição no meio da tabela. Atualmente na 13ª colocação com 38 pontos, fruto de dez vitórias, oito empates e 11 derrotas, os londrinos vivem um momento de altos e baixos. A forma recente da equipe reflete essa irregularidade, com uma vitória sobre o Tottenham e uma derrota para o Manchester United nos compromissos mais recentes de março.

Luta contra o rebaixamento

Do outro lado, os visitantes encaram cada rodada como uma verdadeira final. Ocupando o 15º lugar com 31 pontos, fruto de sete vitórias, dez empates e 12 derrotas, a equipe está perigosamente próxima da zona de rebaixamento. O retrospecto recente acende um sinal de alerta: são duas derrotas consecutivas, para Sunderland e Manchester City, e apenas uma vitória nas últimas cinco partidas.

Onde assistir ao duelo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4, na TV fechada, e pela plataforma de streaming Disney+.