Neste sábado (13), o Chelsea recebe o Everton em Stamford Bridge, em confronto decisivo válido pela 16ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola a partir das 12h00 (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que disputam diretamente posições na zona de classificação para as competições europeias.

Chelsea busca recuperação no G-5

Jogando em casa, o time londrino entra em campo defendendo a 5ª colocação na tabela. Com 25 pontos somados em uma campanha de sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, os Blues buscam maior consistência para se aproximarem dos líderes. O retrospecto recente, no entanto, mostra oscilação: foram dois empates e uma derrota nos últimos três jogos pela liga. Diante de sua torcida, a vitória é fundamental para manter a posição e impedir a ultrapassagem do adversário direto.

Everton chega embalado e mira ultrapassagem

O Everton, por sua vez, vive um momento de grande confiança. Ocupando o 7º lugar com 24 pontos — apenas um a menos que o rival deste sábado —, os Toffees têm demonstrado força e resiliência. Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos pela Premier League, a equipe de Liverpool viaja a Londres sabendo que um triunfo simples os coloca à frente do Chelsea na tabela de classificação, consolidando uma campanha surpreendente.

Onde assistir a Chelsea x Everton

O duelo promete equilíbrio, opondo o fator casa dos Blues contra o ímpeto recente dos visitantes. Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar a partida, a transmissão será realizada pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o técnico Enzo Maresca tem desfalques importantes no Chelsea. O volante Moisés Caicedo cumpre suspensão, enquanto Levi Colwill, Roméo Lavia e Dario Essugo seguem no departamento médico. Assim como na partida da Champions League, na derrota contra a Atalanta, a tendência é que Estêvão comece no banco. Já o Everton, comandado por David Moyes, não poderá contar com os lesionados Jarrad Branthwaite e Merlin Rohl.

Provável escalação do Chelsea: Sánchez; Gusto, Chalobah, Badiashile e Cucurella; Enzo Fernández e Reece James; Pedro Neto, Cole Palmer e Garnacho; João Pedro.

Provável escalação do Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane e Mykolenko; Gueye, Garner e Dewsbury-Hall; Ndiaye, Grealish e Barry.