Neste sábado, 24, o gramado do Turf Moor será palco de um confronto decisivo entre Burnley e Tottenham, válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola a partir das 12h (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que vivem momentos de pressão e buscam reabilitação na temporada.

Luta contra o rebaixamento e instabilidade

Para o Burnley, a partida é tratada como uma final na luta pela permanência na elite. Ocupando a 19ª colocação na tabela, a equipe soma apenas 14 pontos em 22 jogos, com uma campanha de 3 vitórias, 5 empates e 14 derrotas. Apesar da situação crítica, o time vem de um empate importante contra o Liverpool em Anfield e aposta no fator casa para tentar surpreender e iniciar uma reação para sair da zona de degola.

Já o Tottenham chega ao confronto em uma posição atípica para suas ambições. Estacionado no 14º lugar com 27 pontos (7 vitórias, 6 empates e 9 derrotas), o clube londrino busca consistência sob o comando de Thomas Frank. A equipe vive uma fase de oscilação: ao mesmo tempo em que obteve uma vitória recente sobre o Borussia Dortmund na Champions League, sofreu um revés para o West Ham na liga nacional. Uma vitória neste sábado é vista como obrigação para subir na tabela e afastar riscos.

Onde assistir ao jogo

Os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo através da transmissão dos canais ESPN na TV fechada. O confronto também estará disponível no serviço de streaming Disney+, que detém os direitos de exibição da Premier League no Brasil.