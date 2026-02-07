Neste domingo (8), o Brighton and Hove recebe o Crystal Palace no Amex Stadium, em Falmer. A partida, válida pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26, tem início marcado para às 11h (horário de Brasília) e promete alta tensão no tradicional clássico entre as equipes.

Brighton aposta na força do Amex Stadium

Ocupando atualmente a 13ª colocação com 31 pontos, o Brighton faz uma campanha marcada pelo equilíbrio, mas também pela dificuldade em decidir partidas. Sob o comando de Fabian Hürzeler, a equipe ganhou a fama de “rei dos empates” na temporada: são 10 igualdades, 7 vitórias e 7 derrotas.

Apesar de oscilar nos resultados finais, o time é um mandante difícil de ser batido. O Brighton perdeu apenas um dos seus últimos 15 jogos em casa em todas as competições, transformando o Amex Stadium em uma verdadeira fortaleza. O objetivo agora é converter essa solidez defensiva em um triunfo para escalar a tabela.

Crystal Palace busca reação com reforço de peso

Do outro lado, o Crystal Palace chega ao confronto em um momento delicado. Estacionado na 15ª posição com 29 pontos, o time visitante vê o rival desta rodada logo à frente e precisa reagir para não se aproximar da zona de rebaixamento. O retrospecto recente acende um sinal de alerta: nas últimas cinco partidas, a equipe comandada por Oliver Glasner não venceu, acumulando três derrotas e dois empates.

Para tentar quebrar essa sequência negativa e resolver a falta de gols (apenas 25 marcados em 24 jogos), a grande expectativa gira em torno da possível estreia de Jørgen Strand Larsen. O atacante norueguês, recém-contratado junto ao Wolverhampton, tornou-se a contratação mais cara da história do clube e é a aposta para decidir o clássico.

Rivalidade do Dérbi M23

Conhecido como “Dérbi M23”, o confronto entre Brighton e Crystal Palace carrega uma rivalidade histórica que vai além da posição na tabela. Embora ambos estejam em zonas intermediárias, a vitória é crucial para a moral das equipes na reta final do campeonato. Analistas preveem um jogo disputado, com leve favoritismo para os donos da casa devido à consistência tática, mas a urgência do Palace pode tornar o duelo imprevisível.

Onde assistir ao duelo

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções da partida ao vivo através da ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.