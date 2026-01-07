O Bournemouth recebe o Tottenham nesta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto acontece no Vitality Stadium, com início marcado para as 16h30 (horário de Brasília).

Situação das equipes na tabela

As duas equipes ocupam a zona intermediária da tabela e buscam uma sequência positiva para evitar riscos e almejar posições mais altas. O Bournemouth, jogando em casa, tenta encerrar um jejum de vitórias, enquanto o Tottenham busca estabilidade para se aproximar do pelotão de frente.

Ocupando a 15ª colocação com 23 pontos, o Bournemouth vive um momento delicado. Nos últimos cinco jogos, a equipe não venceu, acumulando uma campanha geral de 5 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Os Cherries precisam fazer valer o mando de campo para se distanciarem da zona de rebaixamento.

Já o Tottenham chega para o duelo com 26 pontos, oscilando na tabela de classificação. A campanha dos Spurs reflete a inconsistência da temporada: são 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Com apenas um triunfo nas últimas cinco partidas, o time londrino vê no confronto uma chance crucial de recuperação fora de casa.

Prováveis escalações e desfalques

Bournemouth: O técnico Andoni Iraola lida com desfalques importantes. Os meio-campistas Tyler Adams e Ryan Christie estão fora, assim como Ben Gannon-Doak e Veljko Milosavljevic. A provável escalação é: Petrovic; Jiménez, Hill, Senesi e Truffert; Tavernier e Scott; Semenyo, Kluivert e Brooks; Evanilson.

Tottenham: O treinador Thomas Frank também enfrenta problemas para montar a equipe. Pape Matar Sarr e Yves Bissouma estão servindo suas seleções na Copa Africana de Nações. No departamento médico, constam Dejan Kulusevski, James Maddison e Dominic Solanke. Mohammed Kudus é dúvida, mas o meia Xavi Simons retorna de suspensão. O provável time titular é: Vicario; Spence, Romero, Van de Ven e Davies; Gray e Bentancur; Simons, Bergvall e Tel; Richarlison.

Onde assistir a Bournemouth x Tottenham

A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Disney+ e pelos canais ESPN. Recomenda-se consultar a grade de programação local para confirmar o canal específico da transmissão.