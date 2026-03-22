O Aston Villa recebe o West Ham neste domingo, 22, às 11h15 (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham. A partida, válida pelo Campeonato Inglês 2025/26, coloca frente a frente duas equipes com ambições extremas nesta reta final de temporada: a consolidação no cobiçado G4 e a desesperada fuga da zona de rebaixamento.

Aston Villa em busca de estabilidade no G4

Atualmente na 4ª colocação com 51 pontos, o time da casa faz uma campanha de destaque, somando 15 vitórias, seis empates e nove derrotas. No entanto, a equipe de Birmingham liga o sinal de alerta devido à sua queda de rendimento recente. Vindo de uma sequência de derrotas consecutivas, os mandantes precisam urgentemente reencontrar o caminho dos triunfos diante de sua torcida. O objetivo é não colocar em risco a sonhada vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões, que sofre a ameaça de rivais diretos logo atrás na tabela.

West Ham e a luta pela sobrevivência

Do outro lado, o cenário é de pura tensão. Ocupando a indigesta 18ª posição com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 15 derrotas), os visitantes entram em campo sabendo que cada ponto é vital na luta contra a degola. A equipe londrina vem de uma sequência de resultados mistos, acumulando empates e uma vitória recente nos últimos compromissos. A resiliência demonstrada precisará se transformar em eficiência para surpreender um adversário da parte de cima da tabela jogando fora de casa. A permanência na elite do futebol inglês é o único objetivo possível para os londrinos nesta reta final.

Onde assistir

Com o campeonato entrando em sua fase decisiva, o duelo promete ser tenso e disputado do primeiro ao último minuto. Para os fãs de futebol que desejam acompanhar cada lance desta batalha, a partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney+.