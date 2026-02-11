Nesta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, o Aston Villa recebe o Brighton and Hove em confronto decisivo válido pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no Villa Park, em Birmingham, com a bola rolando às 16h30 (horário de Brasília).

O duelo coloca frente a frente equipes com ambições distintas na tabela. Enquanto os donos da casa lutam para se manter no topo e garantir vaga em competições europeias, os visitantes buscam recuperação para terminar a temporada de forma segura.

Situação do Aston Villa

O time comandado por Unai Emery entra em campo defendendo uma posição de prestígio. Ocupando a 3ª colocação com 47 pontos, o Aston Villa faz uma campanha sólida, acumulando 14 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Apesar da boa classificação, a equipe vive um momento de oscilação recente e encara o jogo como fundamental para se consolidar no G4, zona de classificação para a próxima Champions League.

A imprensa e os torcedores esperam que o time imponha seu ritmo em casa para afastar a aproximação de concorrentes diretos, superando a instabilidade das últimas rodadas.

O momento do Brighton

Do outro lado, o Brighton vive uma temporada de altos e baixos, encontrando-se atualmente na 14ª posição com 31 pontos. A campanha das “Gaivotas” é marcada por um equilíbrio perigoso: são 7 vitórias, 8 derrotas e um número expressivo de 10 empates.

A forma recente exige atenção, já que a equipe venceu apenas uma das últimas cinco partidas, registrando também empates e derrotas no período. Enfrentar um dos líderes fora de casa será um teste de resiliência para o elenco, que precisa somar pontos para evitar complicações na reta final do campeonato e se distanciar definitivamente da parte inferior da tabela.

Onde assistir e transmissão

A expectativa é de um jogo movimentado, com o Villa buscando o ataque e o Brighton tentando explorar os espaços. Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar este embate da Premier League, a transmissão será realizada pela ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.