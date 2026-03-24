O atacante Lamine Yamal demonstrou pública insatisfação com o técnico Hansi Flick ao ser substituído durante a vitória do Barcelona por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano, no último domingo, 22. O episódio, ocorrido na 29ª rodada da La Liga, evidencia a frustração do jovem de 18 anos com as constantes saídas antecipadas de campo.

O desabafo de Yamal

Aos 33 minutos do segundo tempo no Camp Nou, Flick optou pela entrada de Marcus Rashford no lugar de Yamal. Ao deixar o gramado, o camisa 19 evitou contato visual com o treinador e, já no banco de reservas, foi flagrado pelas câmeras de transmissão em um desabafo incisivo.

Reação captada pelas câmeras de transmissão

“Sempre eu. Sempre. Isso é loucura! (…) Sempre comigo, sempre comigo”, reclamou o atleta, conforme reportado na imprensa europeia. A reação reforça o perfil competitivo da joia catalã, que busca protagonismo integral em todas as partidas da temporada.

A justificativa tática de Hansi Flick

Em entrevista coletiva após o apito final, Hansi Flick buscou minimizar o atrito, tratando a substituição como uma decisão estritamente tática e preventiva. O treinador alemão destacou que a gestão de elenco é fundamental para preservar a integridade física dos titulares e evitar lesões por desgaste.

Foco na integridade física e rotação do elenco

A intenção da comissão técnica é dar ritmo a jogadores como Dani Olmo na reta final das competições. Apesar do mal-estar momentâneo no banco, o desempenho coletivo garantiu o resultado esperado. O gol da vitória foi anotado pelo zagueiro Ronald Araújo, aos 23 minutos do primeiro tempo.

Liderança isolada no Campeonato Espanhol

Com o triunfo, o Barcelona atingiu a marca de 73 pontos, mantendo uma vantagem de sete pontos em relação ao vice-líder do Campeonato Espanhol. A gestão de minutos de Lamine Yamal deve continuar sendo um tópico sensível para a comissão técnica, dado o peso do jovem no esquema tático.