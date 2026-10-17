O Villarreal não conseguiu transformar seu amplo domínio em gols neste sábado (17). Jogando no estádio La Cerámica, a equipe comandada por Iñigo Pérez esbarrou na marcação do Elche e amargou um empate por 0 a 0, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Os donos da casa ditaram o ritmo, mas não conseguiram alterar o placar.

Volume ofensivo sem efetividade

A postura das duas equipes ficou clara nos números da partida. O Villarreal, armado em um 4-4-2, tomou as rédeas do jogo e terminou com 57% de posse de bola. O volume ofensivo se traduziu em 20 finalizações totais, sendo sete na direção do gol defendido por Matías Dituro, além de 10 escanteios a favor.

Do outro lado, o Elche, postado em um esquema 5-3-2 pelo técnico Martin Anselmi, focou em se defender e arriscou apenas sete chutes durante todo o confronto, com somente um no alvo da meta de Péter Gulácsi.

O segundo tempo manteve a tônica de pressão dos mandantes, que buscaram renovar o fôlego com uma série de substituições aos 21 minutos, promovendo as entradas de Georges Mikautadze, Nathan-Dylan Saliba e Pape Gueye.

O momento de maior atenção, no entanto, ocorreu aos 18 minutos da etapa final, quando um lance de possível pênalti a favor do Elche foi revisado pelo VAR. Após a checagem, a penalidade não foi confirmada e o jogo seguiu.

A partida tornou-se mais truncada na reta final, terminando com seis cartões amarelos distribuídos, sendo quatro para os visitantes e dois para os donos da casa.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o empate, o Villarreal chega a nove pontos e ocupa a nona colocação na tabela de classificação. Já o Elche soma sete pontos e permanece na 18ª posição.

O Submarino Amarelo agora vira a chave para a Champions League, na qual enfrenta o Liverpool na próxima terça-feira, 20. Pelo Campeonato Espanhol, a equipe volta a campo no sábado, 24, contra o Valencia. No mesmo dia, o Elche visita o Rayo Vallecano.