O Sevilla recebe o Valencia neste sábado (21), às 17h (de Brasília), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. O duelo coloca frente a frente duas das equipes mais tradicionais do país, que buscam se afastar da parte de baixo da tabela e garantir tranquilidade na reta final da temporada.

Análise da partida e expectativas

O confronto é visto como um duelo crítico. Historicamente acostumadas a brigar por vagas em competições europeias, ambas as equipes vivem uma temporada de instabilidade. Com apenas um ponto separando os times na classificação, a partida ganha contornos decisivos na luta por estabilidade. Jogando em casa, o time andaluz é considerado ligeiramente favorito, mas seu desempenho irregular como mandante torna o prognóstico incerto. A ascensão do jovem Joaquín Martínez Gauna, o “Oso”, tem sido um ponto de otimismo para a torcida local. Do lado visitante, a chegada do técnico Carlos Corberán deu novo ânimo ao elenco, que busca melhorar seu retrospecto longe de seus domínios.

Sevilla busca reabilitação em casa

Rondando a 15ª colocação com cerca de 31 pontos, o Sevilla faz uma campanha irregular. A equipe precisa urgentemente reencontrar o caminho das vitórias para não flertar com a zona de rebaixamento. Nas últimas cinco partidas, o desempenho reflete essa instabilidade: apenas um triunfo, acompanhado de três empates e uma derrota. Jogar diante de sua apaixonada torcida será o principal trunfo para tentar somar três pontos cruciais.

Valencia tenta manter vantagem

Os visitantes ocupam a 13ª posição com 32 pontos, uma leve vantagem sobre o adversário deste fim de semana. Apesar da proximidade na tabela, o momento recente do Valencia é um pouco mais animador: a equipe conquistou três vitórias nos últimos cinco jogos, intercaladas com duas derrotas. Um resultado positivo fora de casa pode significar um salto importante para a consolidação no meio da tabela de LaLiga.

Onde assistir a Sevilla x Valencia

O torcedor que quiser acompanhar cada lance deste duelo terá diversas opções de transmissão. No Brasil, a partida será exibida ao vivo pelo canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Disney+. Fãs internacionais também poderão assistir através da Movistar LaLiga, na Espanha, além de plataformas como ESPN Deportes e Fubo TV nos Estados Unidos.