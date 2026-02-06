Neste sábado (7), o Sevilla recebe o Girona no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 14h30 (horário de Brasília) em um duelo decisivo para as pretensões de ambos os clubes na temporada 2025/26, separados por apenas um ponto na classificação.

Luta direta na tabela

O confronto é tratado como um autêntico “jogo de seis pontos”. A proximidade entre as equipes transforma a partida em uma batalha direta para se afastar da zona de perigo e buscar estabilidade na zona intermediária da tabela. Para o Sevilla, o fator casa é essencial: a comissão técnica de Quique Sánchez Flores aposta na pressão da torcida e em uma postura agressiva pela posse de bola para reverter a instabilidade recente.

Já o Girona, comandado pelo técnico Míchel, busca corrigir falhas defensivas apresentadas longe de seus domínios. A estratégia dos visitantes deve focar em transições rápidas, explorando a velocidade dos pontas para surpreender a defesa andaluz. Ambos os times sabem que uma sequência negativa nesta fase do campeonato pode complicar o restante da temporada.

Sevilla tenta recuperação

O time da casa entra em campo pressionado. Ocupando a 15ª colocação com 24 pontos (7 vitórias, 3 empates e 12 derrotas), o Sevilla vive um momento de oscilação, tendo sofrido três derrotas nos últimos cinco jogos. Jogando no Ramón Sánchez Pizjuán, a equipe precisa impor seu ritmo para dar uma resposta ao torcedor e iniciar uma escalada na tabela de La Liga.

Girona busca consolidar posição

Do outro lado, o Girona aparece na 12ª posição com 25 pontos, logo à frente do rival deste fim de semana. A campanha de 6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas reflete um time combativo, mas que busca maior regularidade. O retrospecto recente é mais animador que o do adversário, com três vitórias nas últimas cinco partidas. Um triunfo fora de casa seria fundamental para abrir vantagem sobre um concorrente direto.

Onde assistir a Sevilla x Girona

O torcedor brasileiro poderá acompanhar o confronto ao vivo pela ESPN 4 (TV fechada) e através da plataforma de streaming Disney+.