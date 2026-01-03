Neste domingo, 4, a Reale Arena, em San Sebastián, será palco de um confronto decisivo pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. A Real Sociedad recebe o Atlético de Madrid em uma partida que coloca frente a frente duas equipes com ambições completamente distintas na temporada 2025/26. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília).

Momentos opostos na tabela

O duelo coloca em evidência realidades contrastantes. Para a Real Sociedad, cada ponto é crucial na luta para se distanciar da zona de rebaixamento. Ocupando a 16ª colocação com apenas 17 pontos (4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas), a equipe basca flerta perigosamente com a zona de perigo.

Jogar em casa contra um adversário do topo da tabela é um desafio imenso, mas também uma oportunidade para ganhar moral. A equipe, agora sob o comando de Pellegrino Matarazzo, precisa urgentemente transformar o fator casa em pontos para iniciar uma recuperação, visto que o retrospecto recente é irregular.

Já o Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, vive uma situação muito mais confortável, brigando ponto a ponto na parte de cima da tabela. Os colchoneros ocupam a 3ª posição com 37 pontos (11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas). O objetivo é claro: garantir vaga na próxima Champions League e manter a perseguição aos líderes.

Apesar do favoritismo, o Atleti sabe que enfrentar a Real Sociedad no País Basco é historicamente complicado. Além disso, a equipe de Madri tem um compromisso importante pela Supercopa da Espanha poucos dias depois, o que pode influenciar a estratégia para este jogo.

Prováveis Escalações e Desfalques

Real Sociedad (Técnico: Pellegrino Matarazzo)

Álex Remiro; Jon Aramburu, Duje Ćaleta-Car, Jon Martín, Aihen Muñoz; Brais Méndez, Pablo Marín, Carlos Soler; Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal e Gonçalo Guedes.

Desfalques: Yangel Herrera e Ander Barrenetxea (lesionados). Igor Zubeldia e Jon Gorrotxategi (dúvidas/suspensão).

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Thiago Almada; Julián Álvarez e Alexander Sorloth.

Desfalques: Clément Lenglet e José María Giménez são baixas prováveis por lesão.

Onde assistir a Real Sociedad x Atlético de Madrid

O confronto promete ser intenso, com a necessidade de vitória pulsando para ambos os lados. A transmissão oficial na Espanha será realizada pelo DAZN LALIGA. Para espectadores internacionais, como nos Estados Unidos, as opções incluem ESPN Deportes e fuboTV.